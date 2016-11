Lustlik kokk teab, et kui toitu rõõmuga valmistada, siis maitseb see paremini. Pühade puhul on mõnusad maitsed ja kohalikud annid armsatesse purkidesse kokku pandud, et rõõmustada gurmaane.

Piparkoogivürtsidest lummatud koka valikus on Maias jõulukaste tsitrustega, mis on võrratu kaaslane iga desserdi, aga ka täidlasemate juustude juurde. Juustusõpradele pakume kahte uut maitsekat lisandit. Päikeseline juustumoos viigimarjadega on oivaline lisand kaua laagerdunud kõvade juustude kõrvale. Pai juustumoos ploomidega passib aga poolkõvade, nooremate juustude kaaslaseks.

Liharoogasid aitab särtsakamaks muuta vahva küüslaugukaste ning verivorsti ja tumeda liha glasuurimiseks soovitame mustsõstraga tšillikastet. Hoopis vahva mekk on mesisel sinepikastmel, mis sobib nii liha kui kala glasuurimiseks, rohelisele salatile peale siristamiseks või leebema juustu täiendamiseks. Kata pidulaud stiilselt ja naudi gurmaanlikke maitseid!

Rohkem infot SIIT! Tellida saab e-mailil tiiu.marran@moosivabrik.ee või telefonil 5138456.