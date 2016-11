"Püüdke leida üles kasvõi pisike rõõm ja tänulikkus oma südames, mis valgustaks teie igapäeva toimetusi. Looge ja jagage vahvaid mälestusi, mis soojendaksid iga teie lähedast südamesopini. Armastage, lootke ja uskuge, et KÕIK siin ilmas on võimalik," ütleb Jõuluvana Kusti edasi oma soovid jõulude eel.

Perepäeval on emadel-isadel koos oma lastega imeline võimalus üheskoos päkapikkudega läbida salajane metsa sees olev päkapikkude treeningrada, kus on mitmeid põnevaid tegevusi. Nii saavad pered aimu, mida päkapikud peavad teha oskama, et ikka paremini heade laste sussi sisse maiusi tuua.

Pärast treeningraja läbimist on võimalik tutvuda majakesega, mida Jõuluvana Kusti ehitab. Majakese sees on võimalik suure kamina ääres end soojendada, teed juua ja piparkooke süüa või hoopis jänkukestele pai teha ning porgandit pakkuda. On avatud postkontor, kuhu iga külaline saab oma jõulusoovid jätta. Loomulikult on perepäeval olemas ka Jõuluvana Kusti, kellega iga laps, emme või issi saab juttu puhuda ja oma salajased südamesoovid avaldada. Lisaks on ilusa lumise ilma puhul võimalik hobusega saanisõitu teha või kui lund pole, siis kalessis sõita.

Perepäev algab kell 11.00 ja kestab kuni 14.00-ni. Igal täistunnil tuleb päkats parklasse ja juhendab peresid läbi treeningraja Kusti majakese juurde. Edasi saavad pered oma vabal soovil ja järjestusel teha just neid toimetusi, mis neile parasjagu meeldib: kirja kirjutada, meisterdada, jänkusid paitada ning toita, jõuluõnne valada ja veel mitmeid muid tegevusi. Oluline on, et kõik tunneksid end hästi.

Teadaolevalt on Jõuluvana Kusti maja esimene Eestis, mis on ehitatud omanäoliselt ekstra jõuluvanale. On mitmeid ümber ehitatud hooneid/maju just jõulumaa tarbeks, kuid Kusti kodu on statsionaarne ja väga eriliselt omanäoline. Jõulumaal on oluline vahetu kontakt lapse või täiskasvanuga: jagatakse rõõmu, lootust ja usku paremasse homsesse.

Üks möödunud aastal perepäeval käinud perekond kirjutas sellise tagasiside: "Armas jõuluvana Kusti ja su töökas, tubli ning kallis nais- ja meeskond, täname eilse emotsiooniderohke ja ülivahva päeva eest! Selline läbimõeldud ja pisidetailideni viimistletud korraldus muutis pilvise ja porise päeva päikseliseks ning "natuke suuremad ja ka vanemad tüdrukud ja poisid" lapsemeelseteks. Südantsoojendav oli kõige muu kõrval, et olite isegi porised kohad kuuseokstega kinni katnud, rääkimata tuhandest silmailu pakkuvast asjast: hobused kalessiga, Olle tõukekelk, majakese sisustus, jänkukesed, väikesed päkapikud, imeilusad kostüümid. Teeme kõik, et järgmisel aastal saaks võimalikult palju meie tutvusringkonna peresid teie suurepärasest ettevõtmisest osa! Olge alati sellised mõnusad, humoorikad ja sõbralikud, teie poolt kingitud imelised hetked tõestasid, et headus ei ole ilmast otsas!"

Jõuluvana Kusti perepäev toimub 18. detsembril. Täpsemat infot saad Facebooki lehelt!