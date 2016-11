Agar kirjasaatja Viinahaualt, avaliku elu tegelane Hillar Kohv teatas, et kui ta mardilaupäeval tahtis liköörikommi osta, küsis müüja temalt dokumenti. Dokument oli mehel õnneks kaasas ja ta sai oma kommikarbi kätte.

"Mardilaupäeva õhtul ehk 9. novembril külastasin kella 16.30 Pärnus Port Artur 2 Konsumit, et osta erinevaid kaupu ning ka karbi liköörikomme. Kui läksin kassasse kaupa maksma, siis ütles kassapidaja, et liköörikommide puhul oleks vaja küsida dokumenti. Küsisin vastu, et olen 50aastane, et milleks see vajalik on? - Eeskirjad olevat sellised,“ rääkis Pärnumaal Tori vallas Viinahaual elav Kohv ja lisas, et liköörikommid tuli tal eraldi maksta.

"Enda juhtumist rääkisin ka Tori A ja O kaupluses ning seal muiati minu jutu peale ning öeldi, et lastele küll ei tohi müüa alkoholi ega ka alkoholi sisaldavaid komme,“ rääkis Viinahaua mees.