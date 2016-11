Kui kodumaise telesarja "Pilvede all" üks meeldejäävaim tegelaskuju on Inga Lunge mängitav Piret, siis samast sarjast hindavad lugejad ebameeldivaimaks Sirje (Rita Rätsepp). Uurisime lugejatelt, kelle tegelaskuju Eesti sarjades hakkab enim vastu. Ülekaalukalt mainiti kommentaarides just Sirje Jakobsoni, kel Kanal 2 sarjas kanda peategelaste ema roll. Sarja fenomeni kohta on Rätsepp tänavu juunis öelnud Õhtulehele, et kõik tegelased on elust endast, lihast ja luust inimesed.

Rita mängib sarjast Sirjet, kes ei ole just kõige sümpaatsem kuju. "Ta ei ole tegelikult üdini halb inimene, pigem on ta täiesti otsekohene ja aus. Sirjel ei ole midagi kaotada – ta lihtsalt ütleb, mida mõtleb," kirjeldas Rita. "Sirje mõtted on väga asjakohased ja terased. Ta on lastekodulaps ja ellujääja tüüp. Just see ausus mulle tema juures meeldib." Rita sõnul ei teeks tema elus tihtipeale nii, nagu Sirje, kuid siiski meeldib talle oma rolli ausus.

"Seda mängida on näitlejale väga hea väljakutse, kui ühes stseenis on kolm erinevat meeleolu." Kui Rita sarjas mängimist alustas, juhtus ikka, et inimesed kippusid teda rolliga samastama.“Ma siiski usun, et vaatajad saavad aru, et näitleja teeb rolli. See on aga klassika, et inimene tuleb juurde ja ütleb: "Aitäh, et te nii vastik olete"," muigas Rätsepp. Endel Kellap (Ago Anderson) (TV3)