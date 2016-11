SA Saaremaa Turism esindaja Angela Nairis tõi kohtumisel välja, et sadamas lükatakse N1-kategooria masinad veokite järjekorda. Kaido Padar vastas, et tulevad kõrguse indikaatorid ja see küsimus on lahendatav, edastab Saarte Hääl.

TS Laevade Facebooki leht teatas 4. novembril, et automaatne numbrituvastus töötab. Lisatud oli info: “Tegemist on Eesti sadamates esmakordselt rakendatava süsteemiga, kus erinevate kaamerate abil tuvastatakse lisaks ka sõiduki gabariidid, et auto sadamaalal õigele rajale suunata.” Praegu kõrgusemõõdikud siiski veel ei tööta.

SEL-i juhatuse liige, OÜ Kalla Mööbel juht Robert Pajussaar ütles , et tema nägemuse kohaselt võiks broneerimissüsteem osata arvestada lepingupartnerite sõidukite reaalsete gabariitidega.