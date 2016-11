Koduse korvpalli meistriliiga avamängust on tänaseks möödas 39 päeva. Kohe esimeses lahingus lõhatud üllatuspommi järel on ettearvamatuid tulemusi olnud peaaegu igas voorus.

Kahjuks ei saa öelda, et ootamatute tulemustega on tõusnud ka liiga keskmine tase. Eelkõige tuleb vahe sisse välismängijate taset ja arvu vaadates. Võime küll Strupovice, Stumbriseid ja Kovacevice tagantjärele kiruda, aga fakt on see, et möödunud hooaja Rakvere kuus parimat skooritegijat olid võõrleegionärid.

Samamoodi särasid eelmises hooajal TLÜ/Kalevi abijõud välismaalt, kuid tänavu on selle koha peal must auk. See väljendub kohe ka tulemustes. Üldises plaanis tuleb nii-öelda mõnetine taseme langus Eesti korvpallile kasuks, sest võimaluse saavad omad noormängijad.

2. Rakvere Tarvas jääbki ilmselt kaheksandaks

Nii mõnigi meediaväljaanne ennustas enne hooaja algust Rakvere Tarva langust päris tabeli lõppu. Vaatamata selgele eelarve vähenemisele ja ridade hõrenemisele ei tahtnud peatreener Andres Sõber sellega sugugi leppida. Reaalsus näitab aga midagi muud.

Kui varasemalt oleme harjunud Rakveres nägema hulgaliselt välismängijaid, siis tänavu on neid vaid kaks. Omade poiste esitusi on küll vahva vaadata, kuid selge sammu tagasi on Tarvas teinud. Audentese noori ilmselt edestatakse, kuid ära tuleb jagada eelviimane positsioon, kus kõva konkurentsi on tõenäoliselt pakkumas TLÜ/Kalev.

Rakvere Tarvasel tuleb tänavu olude sunnil läbi ajada suures osas kohalike palluritega. (Tiina Kõrtsini)

3. Võitmist ei saa ilma võitudeta õppida

Audentese noortemeeskond alustas korvpalli meistriliigas kolmandat hooaega. Siiani on kõikide aastate peale teenitud vaid üks võit. Kuigi tänavu on teisele triumfile punktiliselt lähedal oldud, siis sisuliselt ollakse sellest kaugel.

Rait Käbin sõnas tänavu TTÜs tema käe all mängiva Sander Viilupi kohta, et noormees ei ole harjunud võitma ja see muutis ta ebakindlaks. Viilup on korvpallur, kes pallis möödunud hooajal Audenteses ehk meeskonnas, mis ei teeninud ainsatki võitu. Käbin lisas küll, et võidumaitset saab tunda madalamates liigades kaasa lüües, kuid meistriliigas pallimine ja võitmine on hoopis midagi muud.

4. Noorkorvpalluritel on hetkel parim võimalus end tõestada

Nagu eelnevalt mainitud, siis tänavusel hooajal on välismängijate arv ja osatähtsus liigas tunduvalt vähenenud. See tähendab, et võimaluse ennast saavad näidata paljud kohalikud mehed, eelkõige noormängijad.

Suuresti on soodsa situatsiooni loonud lihtsalt klubide rahalised võimalused. Siin on parimad näited Tartu Ülikool ja Rakvere Tarvas, kes varasemalt on saanud lisajõudu otsida piiri tagant, kuid nüüd selleks lihtsalt vahendeid ei jätku. Korvpallurite kasvatamisel tuleb kindlasti kiita ka TTÜd ning Pärnut, kes noorte peatreenerite juhtimisel on noormängijatele suurepärased tingimused loonud.

5. TLÜ/Kalev ei anna liigale sisuliselt mitte midagi

Möödunud hooajal positiivselt üllatanud ja kõige teravamas konkurentsis olnud TLÜ/Kalev on sellel aastal täiesti müstiline suurus. Esiteks on meeskonnast kokku läbi käinud viis välismängijat, kellest kolm on juba lahkunud ning sama saatus on ootamas ka kahte viimast.