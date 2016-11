Kanada laulja Michael Bublé ja tema abikaasa Luisana Lopilato teatasid eelmisel nädalal oma peret tabanud tragöödiast: nende kolmeaastasel pojal diagnoositi vähk. Nüüd kirjutab Luisana sünnimaa Argentina ajakiri Gente, et pisike Noah põeb maksavähki.

"Oleme hiljuti pandud vähidiagnoosist meeleheitel," kirjutas Michael (41) eelmisel nädalal Facebookis. Maailmakuulus laulja ja tema näitlejannast abikaasa teatasid, et tühistavad kõik muud kohustused, et keskenduda ainuüksi Noah’ tervenemisele.

"Meil seisab ees pikk teekond," tõdes murest murtud Michael, kelle peres sirgub ka üheksakuune poeg Elias.

AASTA TAGASI: Michael Bublé koos abikaasa Luisanaga ja esikpoja Noah’ga eelmise aasta septembris, kui nende noorem poeg Elias oli alles ema kõhus. (Vida Press)

Kui Luisana (29) oktoobri lõpus koos Noah’ga Ühendriikidesse sõitis, kahtlustas Argentina ajakirjandus, et poisil on mumps. Pärast seda, kui kuulus pere neid tabanud tragöödiast teatas, levisid sotsiaalmeedias kahinad, et Noah põeb leukeemiat – on see ju laste seas levinuim vähiliik.