“Kuigi meile sisendatakse, et tehnoloogia võimaldab saada superinimesteks, on tehnoloogiline plahvatus loodud selleks, et teha lõpp inimmõtlemisele praegusel kujul,” ütleb kuulus briti vandenõuteoreetik David Icke. Tema sõnul tahetakse meid muuta alaminimesteks, kes tajuvad ja mõtlevad tehisintellekti ette antud mudelite järgi. Selleks piisab, kui vaid üks nanokiip sisse hingata.

KASVATATAKSE MARIONETIKS: David Icke’i sõnul hakatakse inimest „programmeerima“ alates sünnihetkest. „Lapse kujunemisaastatel tuleb igast võimalikust allikast „tarkusi“ selle kohta, mida ta tohib, mida ei tohi, mis on võimalik, mis ei ole,“ räägib Icke, lisades et piiratud teadlikkuses kasvanud inimesel on väga keeruline oma tegelikku potentsiaali avada. (Alar Truu)

Tallinnas Tondiraba jäähallis astub laupäeval üles kuulus vandenõuteoreetik David Icke, kes enam kui veerandsada aastat on tegelnud maailmavalitsejate telgitaguste päevavalgele toomisega. Näiteks on ta väitnud, et maailma valitsevad reptiilid – kujumuutev tulnukarass, kes on segu inimestest ja tulnukatest.

Õhtuleht kohtus mehega eile hommikul täpselt sel ajal, kui selgus Ameerika Ühendriikide presidendivalimise tulemus. Seega ilmselgelt puudutab esimene küsimus Trumpi võitu. USA uue presidendi julgeolekupoliitilised mõtted ei ole üldist turvatunnet just suurendanud.

Icke aga on ennustanud kolmandat maailmasõda. Etteruttavalt – Icke, olemata kaugeltki Trumpi fänn, peab tema presidendiks saamist pikemas plaanis positiivseks. Siiski ennustab ta Ameerikasse nii kaost kui ka võib-olla koguni kodusõda.