Kuigi kõik autojuhid arvavad, et saavad juhtimisega hakkama, juhtub liiklusõnnetusi kurvastavalt sageli, eriti talvistel teedel. Kuidas saaks õnnetusi ennetada? "Isegi kui sul on väga head sõiduki valitsemisoskused, siis sellest ei piisa, et ohuolukordadesse mitte sattuda," kinnitab autokoolitaja Indrek Madar.

Autojuhtimine ei ole nii ohutu nagu kingapaelte sidumine ja tööle jalutamine. Kuidas aga sõita võimalikult ohutult?

"Sõita tuleb nii, et sõiduk ei kaotaks juhitavust," ütleb OÜ Autosõit juhataja Indrek Madar. Olenemata sellest, kas auto sõidab otse ega suuda pidama jääda või juba keerleb teel, on parim hetk õnnetuse ärahoidmiseks möödunud.

"Kui sõiduk on juhitavuse kaotanud, on viga juba tehtud," nendib Madar. "Nüüd tuleks hakata praavitama, et saada sõiduki üle kontroll tagasi. Me võime seda küll osata, kuid kas meile antakse selleks aega ja ruumi?"