Hillary Clintoni valimispeol valitses juba tund aega enne AP uudist täielik matusemeeleolu. Osa inimesi lausa nuttis.

Kella üheksa paiku astus nende ette demokraatide kampaaniajuht John Podesta, kes teatas, et Hillary Clinton täna öösel poolehoidjatele kõnelema ei tule. Pool tundi hiljem teatas telekanal CNN, et Hillary Clinton oli helistanud Donald Trumpile ja tunnistanud lüüasaamist.

Möödus veel paarkümmend minutit ja kell 9.50 astus vabariiklaste valimispeol oma toetajate ette õnnelik Donald Trump, kes esines võidukõnega.

Tema seekordse esinemise toon oli kampaaniakõnedega võrreldes hoopis vaoshoitum. Äkki ongi nii, nagu usub mõni ekspert, et presidendina erineb Donald Trump oluliselt presidendikandidaat Donald Trumpist, kes paistis silma populistlike avaldustega.

Valimiste võitja tõotas, et temast saab kõikide ameeriklaste president.

"Ameerikal on aeg siduda lõhestatuse haavad ja meil on käes aeg tulla ühtselt kokku," ütles Donald Trump võidukõnes.

Ta lubas, et uus valitsus toob kaasa kasvu ja uuenemise ning Ameerika lepib tulevikus vaid parimaga.

Trumpil jagus kiidusõnu ka konkurendile, keda ta valimiskampaania ajal oli ähvardanud vangi panna. "Meil on tema (avaliku teenistuse) ees väga suur auvõlg," lausus valimiste võitja.

Mis puutub välispoliitikasse, siis lubas Trump, et USA soovib partnerlust, mitte konflikte.

Trumpile tõid võidu eakamad

Valimistulemuste analüüs näitab, et Donald Trumpil tuleb võidu eest tänulik olla eelkõige eakamatele ja vähemharitud valgetele valijatele. Eriti tugev oli ta suurimas valijaterühmas ehk 50–64aastaste seas.

Hillary Clinton pälvis nooremate valijate ja naiste toetuse, kuid paraku jäi see arvatust nõrgemaks.

Oodatult toetasid Clintonit ka afroameeriklased ja latiinod. Neist andis oma hääle demokraatide kandidaadile vastavalt 88% ja 65%. Eelmistel valimistel andis afroameeriklastest koguni 93% ja latiinodest 71% hääle Obamale.

Valijate hääled jagunesid riigis enam-vähem pooleks: nii toetas Trumpi 47,5% ja Clintonit isegi pisut enam ehk 47,7% valijatest. See tähendab, et USA ühiskond on jagunenud kaheks ja see teeb uue presidendi töö keeruliseks.

Tasub meenutada, et ameeriklased ei saa tegelikult presidenti otse valida. Teisipäeval valiti 538 valimiskogu liiget ehk valijameest, kes omakorda valivad presidendi 41 päeva hiljem ehk tänavu 19. detsembril. Võidu tagab 270 valijamehe toetus. Donald Trumpil oli neid 289.

Donald Trumpi ametiaeg USA 45. presidendina algab 20. jaanuaril. USAs korraldati teisipäeval ka kongressivalimised. Uuendamisele läks kogu esindajatekoja koosseis ja kolmandik senatist.

Vabariiklastel õnnestus nii esindajatekojas kui ka senatis enamus säilitada. See tähendab, et Trumpil on hoopis kergem kongressiga koostööd teha kui praegusel presidendil Barack Obamal, kel demokraadina tuli pidevalt põrkuda vabariiklaste vastuseisuga.