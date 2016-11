Kell kuus hommikul pidas USA suursaadik James D. Melville kõne. "See kampaania on olnud väga emotsionaalne ja keeruline," tunnistas ta. "Traditsiooniliselt on kujunenud, et pärast tulemuste avalikustamist liigub riik ühtsena edasi ja me seljatame oma erimeelsused."

Mida edasi kellaosuti tiksus, seda selgemaks sai tõsiasi – arvatavasti võidab Trump. Saatkonna külalisi ei paistnud see põrmugi häirivat, muljetati omavahel potentsiaalsetest tulemustest ja nauditi jätkuvat ootusärevust. ERRi stuudio oli kell seitse puupüsti rahvast täis.

Programmi juhtis ajakirjanik Neeme Raud, kes intervjueeris mitut üritust väisanud prominenti. Teiste seas said mikrofoni pihku ka Mari-Ann Kelam, Marko Mihkelson ja Igor Gräzin.

Õhtuleht uuris riigikogu liikmelt Igor Gräzinilt, millega tema põhjendab Trumpi populaarsust. "Siinjuures tuleb silmas pidada, et Trumpi ei toeta ka tema oma partei.

Tähendab ta on täielikult süsteemiväline, see on asja üks aspekt," kommenteeris Gräzin. "Teine aspekt on see, et Hillary Clintoni puhul tuleb arvestada sellega, et kõik 25 viimase aasta Ameerika skandaalid on seotud Hillary Clintoniga." Tuues näitena Whitewateri afääri, mis Gräzini sõnul on Ärma talu Ameerika variant.

Kella kaheksa ajal hommikul oli Trumpil koos 244 häält, Clintonil kõigest 215. Reaalsuseks muutus tõsiasi, et vajaminevat 270 häält ei saa demokraatide kandidaat enam kokku ja võitja teatamine on vaid formaalsus.

Selline teadmine avaldus ka saatkonna külalistes. Vaikselt, kuid järjest lahkusid inimesed ürituselt. Nad polnud kurvad ega õnnelikud, pigem mõtlikud.