Uue koalitsiooni julgeolekupoliitika programmi esimene punkt peab olema Keskerakonna-poolne koostöölepingu tühistamine Putini partei Ühtse Venemaaga, leiab erukindral Ants Laaneots.



„Taavi Rõivas peaministrina ja Reformierakonna juhitav valitsus tõid Eestisse NATO liitlasvägede sõdurid. Vasakpöördega aitavad IRL ja sotsid valitsuse etteotsa, Stenbocki majja Keskerakonna juhi, kelle juhitud erakonnal on sahtlis leping Ühtse Venemaaga,“ lausus riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots.



„Seniks, kuni Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel on kehtiv leping, ei suuda ükski teine vasakvalitsuse paber Eesti inimesi veenda, et Eesti julgeolek on tagatud. Ükski vasakvalitsuse riigikaitsealane ettepanek ei ole seni tõsiseltvõetav," ütles Laaneots.



„Riigikaitses ja julgeolekus loeb selgus ning ühemõttelisus. See ei loe, mis kujul on leping, kas külmutatud või mitte, loeb see, et see on sõlmitud ja kehtiv. Mulle jääb väga arusaamatuks, miks nad sellest nii kinni hoiavad,“ lisas Laaneots.



Laaneots märkis, et tuginedes senistele Keskerakonna ja SDE seisukohtadele, kavatseb uus vasakvalitsus teha Eestist kakskeelse riigi. „Mõlemad erakonnad on taotlenud venekeelset hariduse omandamist ning ka seda, et riiklik õigusabi oleks vene keeles.“



„Eesti julgeoleku seisukohast on oluline, et ei leevendataks kodakondsuspoliitika nõudeid.

Tuginedes uue vasakvalitsuse osapoolte senisele poliitikale, võib arvata, et ees seisab Eesti kodakondsuse tingimuste leevendamine. See tähendab eesti keele eksami kaotamist ja põhiseaduse tundmise nõudest loobumist,“ sõnas Laaneots.