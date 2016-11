"Oleme kõik ühes meeskonnas," tuletas Obama meelde ja kutsus üles mitte kaotama usku kaaskodanikesse. "Ka need, kes tunnevad pettumust, ei tohiks oma unistustest loobuda."

Kuigi Obama ja uus president Donald Trump on korduvalt vägikaigast vedanud ja teineteise suunas sarkastilisi remarke pildunud, tuletas Obama meelde, et kaheksa aastat tagasi oli sarnane seis ka president George W. Bushiga, kuid üleminek ühelt riigijuhilt teisele sujus rahulikult.

Obama adresseeris oma kõne noortele, kes alles suunduvad poliitikase, et nad ei tunneks valimistulemuste pärast pettumust. "Tahan, et teaksite, et peate püsima enesekindlad … ärge muutuge küüniliseks. Võitlema peab olulise pärast," rääkis Obama.