Eesti seniste edusammude taga on olnud kõigi meie inimeste töö ja pühendumus. Tunnustame varasemaid valitsusi, kes on juhtinud riiki südamega. Nüüd on tulnud aeg astuda järgmine samm, sest Eesti areng on seiskunud. Vajame värskeid ideid ja avarat mõtlemist.

Seisaku murdmiseks vajab Eesti koostöövõimelist, seesmisele usaldusele toetuvat, laiapõhjalist ja ideedele avatud valitsust, kes ei langeta otsuseid üksnes enese tarkusest, vaid kuulab ettevõtjaid, eksperte, vabakonda ja opositsioonierakondi. Ükski hea idee ei ole liiast.

Meie erakondadel lasub vastutus luua valitsus, mille eesmärk on viia Eesti välja majandusseisakust, hoida meie julgeolekut, suurendada ühiskondlikku heaolu ja pöörata Eesti rahvaarv taas kasvule.