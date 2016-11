"Vabandust," lõpetas demokraatide presidendikandidaat Hillary Clinton, kes ärkas hommikul üles teadmisega, et temast võib saada esimene naispresident, kõnes ameeriklastele pärast kaotust Donald Trumpile.

"Eile õhtul õnnitlesin Donald Trumpi ja pakkusin, et võin temaga koos meie riigi nimel töötada. Usun siiani Ameerikasse, jään alati uskuma. Ja kui sinagi usud, peame [valimistulemust] aktsepteerima ja tulevikku vaatama. Loodan, et temast saab edukas president kõigi ameeriklaste jaoks," rääkis Clinton oma kõnes. "Võlgneme talle avatud meele ja võimaluse juhtida."

Clintoni sõnul ei olnud Trumpi võit midagi, mida "sooviti" ja "mille nimel töötati". "Mul on kahju, et me ei võitnud neid valimisi," rääkis ta enda toetajatele ja kampaaniatöötajatele New Yorgis.

"Tean, et me pole veel purustanud kõrgeimat ja tugevaimat klaaslage, aga ühel päeval, keegi purustab, loodetavasti varem, kui praegu arvata oskame," lisas Clinton.

Üldjoontes püsis Clintoni kõne CNNi hinnangul vaba kibestumusest ning paistis pigem enda toetajaid inspireeriv, kutsudes üles võitlema selle nimel, millesse nad usuvad. Kõnes kutsus presidendikandidaat üles Trumpi hindama ja arvesse võtma võrdsust õigustes, vabaduses ja väljenduses. "Hindame ja peame neid väärtusi väga kalliks ja peame neid kaitsma."