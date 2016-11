Donald Trumpi valimisega pole maailm kokku kukkunud, elu läheb edasi nagu Eestiski pärast Reformierakonna jaoks katastroofina tunduda võivat valitsusvahetust. Samas ei saa pärast USA valimisi alahinnata võimalikke eelseisvaid muutuseid nii siin kui ka sealpool lompi. Trumpi võit näitab siiski valija rahulolematust senise olukorraga ja ootust millegi muu järele. Kuna me ei tea, mida tähendavad pikemas plaanis Brexit või Trumpi tõus presidenditoolile, on mõistetavad närvilised reageeringud, sest kõik uus on alguses ehmatav.

Väheusutav, et USA piirid nüüd tõepoolest suletakse või et britid ei pääse enam Euroopasse. Küll võib rohkem siseprobleemidele keskendumine tähendada vähemat tähelepanu teemadele maailmas ja seeläbi pisikeses Eestis. Seega peame selle nimel pingutama, et uued partnerid ei peaks meid Peterburi eeslinnaks või ebemeks, mida vahetuskaupa tehes laualt pühkida. Samas pole olukord sugugi lootusetu. Ka Ronald Reagani valituks osutudes näis pilt paljudele sama trööstituna. Tagantjärele hinnates oli aga tegu läbi ajaloo Eestile kõige kasulikumaks osutunud presidendiga, kes lammutas raudse eesriide. Nii on ka Trumpil kõik võimalused ajalukku minekuks. Oleneb ainult, millega ta sinna läheb.

Miks Trumpi tulekut kardetakse? Hillary Clintonit eelistati üle ilma mitte niivõrd tema poliitiliste vaadete, kuivõrd tema tegevuse ennustatavuse tõttu. Kogenud poliitikuna ja endise riigisekretärina olnuks asjaajamine temaga lihtsam. Kuid kindlasti ei saa Trump olema presidendina päris selline, nagu teda kampaaniast ja seal välja hõigatud maailma ärevile ajanud lubadustest tunneme. Juba oma võidukõnes oli Trump tundlikum ja vaoshoitum. Küll aga on selge, et väga oluline saab olema mitte ainult välis-, vaid üleüldse poliitikas võhiku Trumpi lähemate nõuandjate ja kogu moodustatava meeskonna osakaal.

Eesti huvid on selged: hoida seniseid liitlassuhteid ja NATO vihmavarju meie kohal avatuna. Kindlasti pole meie ametkonnad, keda kohalik võimuvõitlus ei puuduta, jätnud Trumpi võidu võimalust arvestamata, ja on loonud tema meeskonnaga vajalikud suhted. Või luuakse neid sidemeid kibekiirelt nüüd. Karl Ristikivi on kirjutanud, et muutub kõik, mis elab. Seetõttu ei tasu muutusi karta, vaid tekkivatest võimalustest tuleb kinni haarata, et nobedamad ja julgemad meist ette ei jõuaks.