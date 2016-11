EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme sõnas täna pärast peaministri umbusaldamise täitumist, et hetkel on vara öelda, kas EKRE saab koha uue valitsuse laua taga.

"Ma ütleks, et see võimalus on kindlasti olemas, aga kas see realiseerub on tõesti raske ennustada," kommenteeris Helme.

