Kadri Simson sõnul pole üllatav, et tänane umbusaldushääletus Taavi Rõivase vastu läbi läks - see oli selge juba eile, mil viie fraktsiooni esimehed Rõivase ametist taandamist toetasid.

"See on harukordne, et peaminister nähes et tema toetus on kadunud, ei astu ise tagasi, vaid tahab vastata veel oma parteikaaslaste küsimustele riigikogu ees. Aga see, et umbusaldus läbi läheb oli selge juba eile, kui viis fraktsiooni kuuest ütlesid, et nende usaldus peaministri suhtes on ammendunud," sõnas Simson.

