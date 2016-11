Rõivase sõnul langetas ta nii tavatu otsuse, sest soovis silma vaadata neile, kes hääletavad vasakpöörde poolt. Tegelikult korraldas Rõivas parlamendisaalis piinliku parteikoosoleku, kus reformierakondlased veerisid paberilt küsimusi: „Jutusta meile, kui head me olime.“ ja Rõivas vastas neile: „Jah, me olime ikka väga head.“.

Taavi Rõivas otsustas olla teine peaminister, kellele riigikogu – see tähendab tema koalitsioonikaaslased – umbusaldust avaldasid. 26. septembril 1994. aastal juhtus nii peaminister Mart Laariga (60:27). Rõivase usaldamatus (63:28) ületas selle rekordi.

Reformierakonna esimees oleks võinud parem peeglisse vaadata ja tuletada meelde, kuidas tema erakond vahetas 2014. aastal valitsuskoalitsioonis IRLi sotside vastu või eelistas 2005. aastal koos Rahvaliiduga Keskerakonda Res Publicale. Lähedalseisjana julgen kinnitada, et tookordne Rahvaliit oli rohkem vasakpoolne kui praegune SDE, aga Keskerakond omas juba siis praeguse reformierakondlase Ain Seppiku allkirjastatud koostööprotokolli Putini parteiga. Mis tõestab, et jutud vasakpöördest või ka Keskerakonna just nüüdsest Kremli-meelsusest on lihtsalt mage demagoogia.

Need poliitikud ja propagandistid, kes nõuavad Rataselt tolle koostööprotokolli puruks kiskumist, teavad hästi, et pakuvad talle kahe teraga mõõka, et ta raiuks end lahti suurest osast Keskerakonna valijaskonnast ning muutuks seega mitte „salongikõlbulikumaks“ vaid otsejoones „salongi mittevajalikuks“. Sest poliitiku ja erakonna teeb vajalikuks mitte tema programm, vaid tema valijaskonna suurus.

Õnneks teab seda ka Ratas ja toda mõõka vastu ei võta. Loomulikult pole Keskerakonna venekeelseil valijail mingit konkreetset kasu tollest külmutatud protokollist, kuid nad soovivad heanaaberlikke suhteid Venemaaga ning selles kontekstis on too ammune dokument omandanud lihtsalt märgilise tähenduse.

Nii Keskerakonna vastased kui ka toetajad teavad väga hästi, et mistahes valitsus ei suudaks muuta Eesti välis-ja kaitsepoliitika põhisuundi, sest NATO ja Euroopa Liidu liikme puhul määratakse need mitte Toompeal, vaid Brüsselis, ning Trumpi valimine USA presidendiks on sel puhul hoopis olulisema tähtsusega, kui Ratase valimine Eestis.

Muutuda võib vaid retoorika ja Keskerakonna välispoliitiline retoorika on tõesti erinenud teiste erakondade omast. Keskerakond rõhutab, et Eesti iseseisvuse ja julgeoleku suurimaks garantiiks on NATO ja ELi normaalne läbisaamine Venemaaga, mitte aga relvastuse võidujooks NATO idapiiril. Seda ütles mitte ainult Yana Toom laupäevasel erakonna üldkogul, vaid väljendas ka Mailis Reps, soovides Eestis korraldada Venemaa ja USA presidentide kokkusaamise.

Sellist vaadet jagab aga ka oluline osa Keskerakonna ja mitte ainult selle erakonna eestikeelseist valijaist. Mistõttu võib loota, et uue peaministriga ei käitu Eesti enam igal võimalusel elevandi peale klähviva mopsina, vaid oma liitlaskohustustest ja –õigustest teadliku väärika Põhjamaa riigina, mille valitsusjuhil ei tule mõttessegi filmida endast valimisklipp õhkutõusvate NATO hävitajate tiibade all.

Mis oleks, kui…?

Huvitavam, kui teha praegu prognoose uue valitsuse sisepoliitika ning IRLi ja Keskerakonna võimaliku programmilise ühisosa üle – eks see selgu lähinädalail –, oleks mõista, mis viis Reformierakonna kaotuseni.

Ühelt poolt olid sellel muidugi objektiivsed põhjused. Kõigil oli ammu kõrini Reformierakondlikust sõltumise ja toitumise ahelast mistahes juhtimistasandil kuni väiksemate valdadeni välja. Selgelt ilmnes ka tendents asendada ühiskonna ees seisvate tõsiste probleemide lahendamine lihtsalt poliittehnoloogilise vigurdamisega, millest kõneleb tabavalt Siim Kallas oma raamatus „Kallas“, kus ta põhjendab sellega ka loobumist peaministri ametist 2014. aastal. Selle taga on suure osa Reformierakonna noore põlvkonna juhtide riigikogu liikmeiks ja ministriteks kasvamine vaid alaliselt võimuloleva erakonna poliitkoridorides ja seetõttu vähene kokkupuude tegeliku tööeluga mistahes muus sfääris.

Hämmastavalt palju näeme selles kaotuses aga ka subjektiivset faktorit ehk nii-öelda liblika tiivalööki. Juba on räägitud sellest, et kui üks inimene, näiteks Vilja Savisaar (nüüd Vilja Toomast – toim), poleks muutnud oma eelistust EOK presidendi valimispäeval, siis poleks ilmselt nii kiiret Keskerakonna erakorralist üldkogu toimunud. Kui Savisaar poleks kevadel taas näinud reetmist abilinnapeade poolt talle tehtud ettepanekus hakata linnavolikogu esimeheks, oleks ta praegu aktiivses poliitikas ja kindlasti ka Keskerakonna juht.

Lisan hüpoteesi: kui Taavi Rõivas oleks 2015. aasta aprillis sotse vähem alandanud ning andnud välisministri portfelli Keit Pentus-Rosimannuse asemel Sven Mikserile, siis oleks too siiani SDE esimees ning kestnuks kauem ka Rõivase valitsus. Sel juhul poleks muide välisministriks ega presidendikandidaadiks saanud kerkida tollane tubli asekantsler Marina Kaljurand ning Reformierakond oleks püsinud ühtsena ja tõenäoliselt saanuks Siim Kallasest Eesti vabariigi president.

Loomulikult oleks kogu riigis ja ka Reformierakonnas olukord täiesti teistsugune kui mõned reformikad poleks omakasupüüdlikult otsustanud peletada Kallast peaministritoolist eemale. Muide, sellisest variandist olnuks Reformierakonnale abi ka veel kuu aega tagasi.

Loomulikult on selliste „tiivalöökide“ tagajärgi raske õigel ajal ette näha. Suured poliitikud seda aga suudavad ja see teebki nad kestvaiks. Taavi Rõivas ei suutnud ja just sellele peaks ta täna peeglisse vaadates mõtlema.