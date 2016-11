Umbusaldatud peaminister Rõivas sõnas täna pärast otsustavat hääletust ajakirjanikele, et Reformierakond pole lõpetamas võitlust parempoolse maailmavaate eest. "Me seisame parempoolsuse eest alati ja oleme valmis seda tegema ka tulevikus," sõnas Rõivas.

"Ma olen südamest uhke ja tänulik selle üle, et mul on juba 961 päeva olnud võimalik teha Eesti jaoks sedavõrd palju olulisi asju. Teenida oma riiki - teha seda südamega, teha seda kirega. Ma olen iga päeva eest tänulik. Enamikel inimestel ei teki kunagi sellist võimalust, mille mulle Eesti inimesed on andnud," sõnas Rõivas. "Ma luban, et minu töö ei lõpe ja ma teen seda parimal võimalikul moel edasi," lisas ta.

