Artur Talviku sõnul on Soome saatkonnast kinnitatud, et ka Soome võimuerakondadel on leping Ühtse Venemaaga, aga Soome kurssi ega julgeolekut see ei kõiguta.

"Tänasel hommikusöögil Soome saatkonnas vestlesin ühe saatkonna töötajaga Soome poliitikast. Muuhulgas küsisin vestluskaaslaselt, kas vastab tõele, et kahel soome suurerakonnal, Kokoomusel ja Keskustal on leping Ühtse Venemaaga. Sain kinnituse, et just nii on, et koguvad tolmu kuskil riiulil. Muuseas mõlemad erakonnad on Soome praeguses valitsuses ja ei mingit vajumist vasakule ega Soome müümist Venemaale. Tänast reformi retoorikat jälgides on kõik peale nende Venemaa mõjuagendid. Adjöö reform, Eesti Jedinaja rossija!" kirjutas Talvik oma Facebooki.