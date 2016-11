Umbes pooltuhat prostituuti saavutasid Türgis Izmiri provintsis õiguse jääda vanaduspensionile pärast vaidlusi tööandjatega oma sotsiaalkindlustusõiguste üle.

Hulk prostituute pöördusid sotsiaalkindlustuse institutsiooni poole, öeldes, et tööandjad ei ole neile sotsiaalkindlustusrahasid välja maksnud ning see mõjutab negatiivselt nende plaane pensionile jääda. Prostituudid, kellest paljud on juba pensionieas, nõudsid õigust pensionile jääda, vahendas hurriyetdailynews.com päevalehte Habertürk.

Institutsioon uuris seksitöötajate makseid ning leidis, et nende sotsiaalkindlustus ei olnud piisav pensionile jäämiseks. Pärast seda otsust pöördusid naised oma tööandjate poole ja küsisid neilt puuduolevat raha. Vastus oli negatiivne ja nii otsustasid lõbunaised algatada kampaaniat oma õiguste eest. Naisõiguslased pöördusid Izmiri kuberneri kabineti inimõiguste osakonda ning pärast nõudmisi ja bordellide külastusi valmis raport, mis saadeti uuesti sotsiaalkindlustuse institutsioonile. Viimane määras seksitöötajatele ette nähtud raha maksmisest keeldunud tööandjatele trahvi ning kohustas neid raha tasuma. Selle tulemusel sai pooltuhat prostituuti õiguse pensionile jääda ning ligi 1300 seksitöötajat saavutasid õiguse kindlustusmaksu kätte saada.