Tänane aktsiaturg aga näitab selgelt, et ka nende kõige paremad inside-info valdajaid ei teadnud, mis tegelikult juhtuma hakkab. Üleüldiselt härib mind inimeste šokiseisund, justkui poleks suured ja äkilised muutused maailma ajaloos varem aset leidnud. Samas kui vaatame ajalugu, nii kaugemale kui lähemale, siis on selliseid asju juhtunud ju korduvalt.

Keegi ei uskunud, et ta võib võita. Ka kõige paremad analüütikud maailmas pidasid tema võidušansse kehvaks. Ka meie teadjamehed olid kõik ühe puuga löödud, et võidab kindlalt Clinton. Kindlasti on suurtes pankades New Yorgis või Londonis kõige paremad ja kõrgemini makstud analüütikud üldse maailmas, kes aga samuti ei osanud Trumpi võitu ette näha.

Täna imestab kogu maakera selle üle, et Donald Trump sai USA presidendiks. Imestavad ka need, kes ta ise sinna pukki aitasid.

Tulles nüüd tagasi kaasaega siis tahan öelda seda, et kõik need analüütikud ja küsitlused unustavad ühe väikese detaili. Tänapäevane läänelik demokraatia tähendab seda, et igal ühel on üks hääl ja vahet ei ole, kas sa oled lõpetanud Oxfordi, Tartu Ülikooli või Räpina puukooli. Kõigi nende inimeste hääl on sama kaaluga.

Kindlasti hääletasid Trumpi poolt inimesed, kes ei olnud rahul olemasoleva süsteemiga ehk USA tänaste valitsejatega. Ja ilmselt nähti vana jätkumist ka Clintonis. Samas paljud, kes ei julge ehk avalikult Trumpi poolehoiust rääkida, käisid ikkagi valimas ja valisid justnimelt tema. Põhjuseid võib olla mitmeid, kuid peamine on siiski see, et soovitakse muutusi.

Tegelikult tänane Rõivase umbusalduse avaldamine riigikogus on samuti kaudselt seotud sama asjaga. Riigikogulased mõistavad ju, et Rõivas on ebapopulaarne rahva seas ja valimised lähenevad. Võibolla lähenevad ka erakorralised riigikogu valimised. Just seetõttu tekib valijatel kindlasti ka küsimus, miks Rõivast juba varem välja ei vahetatud. Miks just nüüd? Kas tõesti sõltus kõik Savisaarest?

Selge on see, et poliitika on kokkulepete mäng, aga ma arvan, et me võime ka Eestis varsti näha, et näiteks EKRE, keda on samamoodi naeruvääristatud nagu Trumpi, võib ühel hetkel olla valitsuses ja põhjuseks taas rahva soov, et midagi muutuks ja vana kord enam ei jätkuks.

Jään huviga ootama infot selle kohta, kes määratakse uueks USA suursaadikuks Kentmanni tänaval. Tavaliselt jagatakse selliseid saadikute kohti valimiskampaania suuremate ja tublimate toetajate vahel. Selge on see, et ahvatlevamad kohad on suured ja tuntud riigid, siis tulevad soojad ja ilusad riigid ja siis ilmselt alles meie... Lugesin täna Toivo Tänavsuu artiklit Eesti Ekspressis, kuidas ta käis Trumpi kampaaniat Floridas tegemas. Äkki määratakse hoopis tema uueks suursaadikuks.