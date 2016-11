Jäär Marsi ja Saturni poolkvadraadi tõttu võid tajuda, et asjad ei liigu nii kiiresti kui sooviksid. Seega on täna kannatlikkuse harjutamise päev. Asjade lõpetamise ja kokkuvõtete tegemise päev.

Kaksikud Sina kui krooniline kiirustaja ja mitme asja korraga tegija, võid täna tunda, et asjadel oleks justkui pidur peal. Aga kasuta seda mõju selleks, et millelegi keskenduda. Ka on õhus tunda rahutust või ärevust.