Mitmel pool Ameerikas - Oaklandis ja Los Angeles, New Yorgis ja Seattle's ning mujalgi - on tänavaile saabunud protestijad, kes tõstavad pahameelselt häält Donald Trumpi võidu üle.

Protests break out in #Oakland following election results https://t.co/madwjzwhPc — KTVU (@KTVU) November 9, 2016