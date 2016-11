Igor Mang ütles, et Trump võib võita, kui islamistide rünnakud jätkuvad. "Kui ikka Ameerikas need tulistamised järjest edasi lähevad, siis nad [rahvas] lõpuks isegi nõustuvad tema [Trumpi] ettepanekuga".

"Kui võrrelda neid kahte kandidaati, siis on paremal positsioonil mees," ütles Kaldre toona ning nägi ohtu pigem Hillary Clintonis. "Annaks jumal, et temast ei saaks presidenti, sest pärast seda saabuks krahh," ütles ta.

Aastavahetusel TV3 kanalil olnud ennustusaates nägid nii selgeltnägija Ilona Kaldre kui astroloog Igor Mang ette, et Donald Trumpi saadab valmisitel edu.

Praeguseks on saatest “Mida toob aasta 2016” läinud täide juba mitmed ennustused, alates sellest, et Eesti saab naispresidendi ja et novembris tuleb suur talv kuni Trumpi üllatusvõiduni.