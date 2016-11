Talibani äärmusrühmitus palus USA uuelt presidendilt Donald Trumpilt, et viimaks ometi viidaks Afganistanist välja võõrväed.

"Meie sõnum on, et ameeriklased peaksid valmis saama poliitikaga mitte võtta teiste riikide iseseisvust või suveräänsust. Eriti tähtis, et nad peaks välja viima kõik väed Afganistanist," teatas Taliban Reutersi andmetel.

USA väed on Afganistanis alates 2001. aastast pärast 11. septembri rünnakut kaksiktornidele.