Rae vallas Peetri piirkonnas valmis uhiuus põhjamaises stiilis koolimaja, mis mahutab algklasside maja, aatriumi koos söökla ja aulaga ning põhikooli osa spordikompleksi, huvialakooli ja raamatukoguga. Järveküla kooli algklasside maja ja staadionikompleks valmisid Nordeconil 1. septembriks, põhikooli osa oktoobri lõpus. Homme, 10. novembril avatakse pidulikult kogu kool.

„Järveküla kooli maja kohta kasutavad asjaosalised ise väljendit „uue aja kool“ – aatriumisse sisse astudes ei teki kohe üldse tunnet, et astusid koolimajja – vastu võtab avar ja kaunis ruum nagu mõnes moodsas muuseumis või kontserdimajas,“ ütles Nordecon Asi juhatuse esimees Jaano Vink. „Vaatamata ehitusgraafiku äärmisele pingelisusele täitsime oma lubaduse, et algklassid saaksid alustada õppetööd kooliaasta alguses ning vanemad klassid teise õppeveerandi alguses. See ka õnnestus.

„Mul on hea meel, et maja on valmis saanud. Maja on samaaegselt nii võimas kui ka funktsionaalne: kolmest suurest ja omavahel orgaaniliselt ühendatud mahust koosnev hoone on mõeldud kasu tooma mitte ainult Peetri piirkonna õpilastele, vaid kogu ümberkaudsele elanikkonnale, kellel avaneb võimalus hakata ruume kasutama sportimiseks ja vaba aja sisustamiseks,“ kõneles Mart Võrklaev.

„Ulmeliseks võib pidada hoone projekteerimise ja ehitamise aega,“ konstateerib Sweco Projekt AS peaarhitekt Ahti Kooskora. „9. märtsil 2015 lennukis Stockholmi sündis hoone arhitektuurne idee ja täna 9. novembril 2016 on hoone valmis – vähem kui kahe aastaga. Sellise suurusega objekti puhul on normaalne, et ideest teostuseni kulub 5 aastat.“

Üks olulisemaid eripärasid, mis Järveküla kooli tavapärastest koolihoonetest eristab, on õpilaste hajutatud sisenemisele üles ehitatud kontseptsioon – kaks sissepääsu vanemas kooliastmes ja neli algkooli osas, igal sissepääsul oma garderoobid – selline jaotamine hoiab ära suurema tunglemise ning aitab korda ja puhtust hoida.

Hoone välisilme on lakooniline ja vaoshoitud – klaaspinnad, monteeritavatest elementidest betoonpinnad ning perforeeritud metallplaadid. Koolimaja passiivseks jahutamiseks kasutatakse ekraani – perforeeritud alumiiniumist päikesevarjestust. Varjestus laseb läbi valgust ja võimaldab läbi vaadata, aga varjestab samas kuuma päikese. Tänu väljaulatuvatele sirmidele tekib ekraani ja hoone vahele ilmastiku eest kaitstud väliala, kus saab hoida rattaid ja vihmase ilmaga lihtsamaid mänge mängida.

Vallavanem Mart Võrklaev tutvustas, et koolis on ruumi kolmele paralleelklassile, hoonekompleksi kolmandale korrusele saab ruumid ka Rae Huvialakool. „Kooli spordikompleksis on oma ujula, mida koolivälisel ajal saab kasutada terve kogukond. Lisaks ujumistreeningutele luuakse võimalus liikumis- või tantsutreeningute läbiviimiseks: ujulakompleksi peal asuval korrusel on 300 m2 saal, mille kõrval lisaks 150m2 jõusaal ning riietusruumid koos pesuruumidega. Koolihoone juurde kuulub ka jooksurajaga ümbritsetud 38 x 60 spordiväljak pallimängude ja kergejõustikualade harrastamiseks,“ lisas Mart Võrklaev.

Järveküla Kooli projekti on teinud SWECO Projekt AS, vastutav arhitekt on Ahti Kooskora. Meeskonda kuulusid arhitektid Maret Volens, Andres Volens, Loona Kikkas, Erko Luhaaru ja Peep Urb.

Koolihoone sisearhitektid on Margit Teikari ja Tuuli Trei. Kooli ümbruse on planeerinud maastikuarhitekt Piret Kirs.

Fotod: Jarek Jõepera