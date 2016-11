Kes on kordki sõitnud autonavigaatoriga, see enam naljalt ilma sõita ei taha. Milleks mõelda ja kalkuleerida marsruuti, kui selle võib ära teha pisike seade?

Tegemist on suurepärase seadmega, mis näitab, kust ära pöörata, kus on kiirusepiirangud ja kui palju aega on jäänud teekonna lõpuni. Seade, mis räägib ja juhatab Sind puhtas eesti keeles. Just selline seade on Prestigio GeoVision 5057.

Suur 5’’ ekraan näitab marsruuti, auto liikumise kiirust, teekonna pikkust ja vahemaad lõpp-punktini. Loomulikult näitab ekraan kiirusepiiranguid, külade ja tänavate nimetusi, jms.

Ekraanil on näha ka sõidujuhis – kaugus järgmise pöördeni või ringteeni. Ekraanil saab vaadata marsruuti 2D või 3D vaates.

Sisse saab lülitada huvipunktide näitamise. Sel juhul on ekraanil nähtavad ka kinod, kaubakeskused, staadionid, puhkekohad, tanklad, arstid jms.

Prestigio GeoVision 5057 ekraan on puutetundlik. Kõik andmed saad sisestada otse ekraanilt näpuga või spetsiaalse pliiatsiga, mis on komplektis.

Sisseehitatud kõlari abil juhib Prestigio GeoVision 5057 Sind sihtmärgi suunas, ütleb, millal ja kuhu tuleb pöörata ning hoiatab, kui ületad kiirust.

Tahad kuulata juhtnööre oma autoraadiost? Pole midagi lihtsamat. Lülita sisse PrestigioGeovision 5057 FM- transmitter ja kuuled kogu kõnet oma auto raadiost.

Prestigio GeoVision 5057 saab toite auto sigaretisüütajast, kuid tal on ka oma aku. Tänu akule saab kasutada teda lühiajaliselt ka jalgsi liikudes.

PrestigioGeoVision 5057autoGPS-i saab osta ITshop kauplustest või ITshop e-poest SIIT!