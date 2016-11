Valge pükskostüüm ei ole kunagi eriti populaarne olnud, kuid Hillary Clintonil õnnestus oma presidendikampaania käigus seda muuta ning ühtäkki naised enam muud ei tahagi osta.

Hillary Clintoni signatuuriks on pükskostüümid ja just valge pükskostüüm on ühtäkki tänu temale otsekui tuhast tõusnud ja saanud viimastel nädalatel tõeliseks ihaldusobjektiks.

Suurim veebipood Lyst väidab näiteks, et esmakordselt nende ajaloos on valge pükskostüüm saanud ostjate seas populaarsemaks kui must.