Soome keskkriminaalpolitsei Oulu osakonnal jõudis lõpule uurimine ulatuslikust inimsmugeldamise korraldamisest. Politseil on seitse kahtlusalust, kellest neli on vangistatud. Kõik kahtlusalused on iraaklased.

Keskkriminaalpolitsei kahtlustab, et Tornio varjupaigataotlejate keskusesse toodi Iraagist seadusvastaselt vähemalt 87 iraaklast, kirjutab Iltalehti. Iraaklased smugeldati Türgi ja Kreeka kaudu Rootsi ning sealt Haaparanta kaudu Torniosse. Soome smugeldatute seas on nii perekondi kui ka üksikuid mehi.

Türgist Kreekasse toodi inimesed kipakatel paatidel, millest mitmed uppusid. Ühes mereõnnetuses sai surma kaheaastane laps.

Soome politsei uurimisel selgus, et kuritegelik organisatsioon ähvardas smugeldatavaid vägivallaga ning paljudelt võeti passid, mille tagastamise eest hiljem tasu nõuti. Oma reisi eest pidid iraaklased maksma 6000 kuni 8000 USA dollarit ehk ligikaudu 5500 kuni 7300 eurot. Smugeldajate kuritegelik tulu oli 500 000 kuni 600 000 eurot. Tegevus kuritegelikus organisatsioonis oli Soome kriminaalpolitsei hinnangul hästi ja professionaalselt organiseeritud.