Nii mõndagi asja süües peab ettevaatlik olema, sest täiskõhutunnet ei teki ega teki ning kokkuvõttes ahmitakse endale lihtsalt tohutu kogus kaloreid sisse.

Väga mitmed populaarsed asjad, mida me oleme harjunud sööma, ei pruugi tegelikult vöökohale kuigi hästi mõjuda, sest need teevad meid ainult näljasemaks, mistõttu me sööme ära liiga suure hulga kaloreid, kirjutab Woman's Health Magazine.

Näiteks tasub eemale hoida järgmistest toitudest: