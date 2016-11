„Ma ei käi siin sugugi ainult toidukraami järel,“ räägib 66aastane Ljudmila, et pood on ka suhtluspaik. „Praegu pole eriti kohti, kus minuealised võiks kokku saada ja rääkida sellest, mis südamel. Aga see pood – suurepärane koht. Ei pea vähemasti kogu aeg kodus oma meest kuulama – no tema ainult poliitikast räägibki.“

Tallinna Lasnamäel asuvas linnapoes sagib rahvast juba varavalges. Pensionieas naised on harjunud sisseoste tegema hommikuti ja paljudest on saanud poe püsikliendid. Mõned omavahel juba isegi sõbrunenud.

Millest siis räägivad omavahel LIPO kliendid? Selgub, et esmajärjekorras sugugi mitte poliitikast. Naised kalduvad lahkama oma laste ja lastelaste elusid, teleseriaalides toimuvat ja noorpõlve mälestusi. Keskerakonnas toimunud võimuvahetusest on keegi midagi vaid poole kõrvaga kuulnud. Suurem osa on veendunud, et Savisaare võim on igavene. Seda, et Edgar Savisaar ei ole enam Keskerakonna esimees, ei teadnud poe juures kohatud vene keelt rääkinud inimestest peaaegu mitte keegi.

„Kas Keskerakonda ei juhigi Savisaar?“

„Kuidas nii, polegi enam Saviaar? Kes siis? Jufereva [Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosavanem, endine PBK ajakirjanik]?“ on üks proua segaduses.

„Kas äkki Jana Toom?“ liitub diskussiooni 54aastane Natalja. Ta elab LIPO kõrval ja käib siin tihti. Jüri Ratase nime kuuldes on naised silmanähtavalt pettunud. „On see vast uudist! Küll on kahju! Mis nüüd saab – kas kõik muudetakse ära?“ vangutab Juferevat pakkunud proua pead ja ootamata vastust võimalike muutuste kohta, kiirustab koju: „Vot, räägin kodustele, küll saavad imestada!“

Poe juurde saabub eakas mees. Kas tema teab muutustest Keskerakonnas? Hurraa! Teab. Ta loeb internetist uudiseid ja vaatab „Aktuaalset kaamerat“. „Olen juba maast madalast uudiseid vaadanud – maailma, Vene, kohalikke…“ räägib 70aastane Georgi. „Iga hommikut alustan uudiste portaalide läbivaatusest. Lapselapsed on arvuti selgeks õpetanud. Tean, et Savisaar ei ole enam tüüri juures, aga ega see globaalseid muutusi kaasa too. Võib-olla õnnestubki parteil ilma Savisaareta valitsuskoalitsiooni pääseda?“

Kõik ülejäänud inimesed on aga Keskerakonna asjus segaduses. „Kuidas me siis nüüd ilma Savisaareta?“ „Kas tasuta ühiskondlik transport ikka jääb või muudetakse ära?“ „Tänavad on lumest puhastamata, vot nüüd ei puhastatagi!“ „Kas Savisaar läks parteist ära selleks, et presidendiks saada?“ „Oleks meil Savisaare asemel Putin, elaksime paremini!“

„Meil on kõik võimumängud naljanumber.“

Kas inimesed on Keskerakonnaga rahul? Jah, Lasnamäe elanikud, kes poe juures küsimusele vastasid, kinnitavad, et on alati hääletanud ja jäävad hääletama Savisaare poolt. Või siis keskerakondlaste poolt üldiselt.

„Mulle see pood väga meeldib. Ise ma Lasnamäel ei ela,“ räägib Männikult kohale sõitnud 70aastane Henno ja ütleb, et tema tahtnuks näha Keskerakonna juhi toolil Jana Toomi, mitte Jüri Ratast.

„Mul on Edgarist kahju, ta ju ikka pingutas rahva nimel. Ei tea, ehk pingutab Ratas ka. Elame-näeme,“ ütleb keskealine, end Viktoriks nimetanud mees.

25aastane Aleksandr, kes astub üle LIPO ukse harva, leiab, et noortele tulebki teed anda. „Savisaar on inimeste heaks palju teinud, aga esimees ta ei peaks enam olema. Võimalus tuleks anda noortele, kes kah oma energiat rahva heaks rakendada saaks. No kui aus olla, siis meie valitsust ma üldse ei usalda. Meil on politseiriik,“ võtab Aleksandr jutu kokku.