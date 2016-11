Kui saates osalev kaalulangetaja Linda sai ülesandeks treener Erik Orgule ja kokk Angelica Udeküllile tervisliku õhtusöögi valmistada, oli tema dilemma suur – kas pakkuda kohtunikele viinerit või sardelli? Orgul võttis neile serveeritud õhtusöök sõnad suust…

Saate kohtunikud Angelica ja Erik läksid Liinale külla selleks, et uurida, kuidas tal kaalulangetamine läheb ja kas toitumisnõuannetest on perekonnale kasu olnud.

Kui Linda koos elukaaslasega poodi läks, et eelseisvaks tervislikuks õhtusöögiks toidukraami varuda, sattus ta tõsise dilemma ette: kumb on tervislikum, kas viiner või sardell? Lindale seostusid tervisliku söögiga rohkem viinerid, kuid tema mees arvas, et sardellid on siiski tervislikumad, kuna need on tehtud veiselihast. "Selliseid tooteid me tavaliselt sööme," rääkis Linda.