Õhtuleht kohtus mehega kolmapäeval kell veerand kümme hommikul, just hetkel, kui oli selgunud Ameerika Ühendriikide presidendivalimise tulemused – Donald Trump on võitja. Ilmselgelt ei saa mööda, mida Icke sellest arvab. Trumpi julgeolekupoliitilised mõtted ei ole olnud sellised, mis üldist turvatunnet suurendaksid, Icke aga on ennustanud kolmandat maailmasõda . Kas nüüd on see käes? Etteruttavalt – Icke, olemata kaugeltki Trumpi fänn, peab seda pikemas plaanis inimkonna arengu seisukohalt positiivseks tulemuseks. Siiski ennustab ta Ameerikas kaost ja võib-olla koguni kodusõda.

"Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste puhul ei ole inimese isikul tegelikult tähtsust. Donald Trump on sümbol,“ räägib David Icke. "Poliitiline süsteem andis inimestele valiku katastroofi ja suurõnnetuse vahel. Erinevus on selles, et Hillary Clintonil on kümnete aastate pikkune poliitiline kogemus, mis esindab ameeriklaste poliitilist mõtlemist küllaltki adekvaatselt. Donald Trump on ameeriklaste enamiku jaoks olnud poliitiline autsaider, kuna temal puudub poliitiline karjäär.

Ma näen nii Ameerikas kui ka tegelikult kogu maailmas, et kollektiivses teadvuses toimuvad muutused. Ja see, mida me täna nägime, on Ameerika versioon Brexitist.

Suurbritannias juhtus see, et 17,5 miljonit inimest väljendasid enda frustratsiooni, et neid on ignoreeritud, ära kasutatud ja et poliitiline eliit on neid võtnud iseenesestmõistetavalt. Ja sellel ei ole midagi pistmist vasak- ega parempoolsusega. Nüüd juhtus sama Ameerikas – suur osa ameeriklasi näitas, et nad vajavad ja tahavad muutust. Trump on lihtsalt sümbol, mille kaudu rahvas oma rahulolematust väljendas.

Ma näen seda oma esinemistel üle maailma – inimesed on jõudmas ärkamise esimesse staadiumisse ja hakkavad aru saama, mis tegelikult maailmas toimub.

Kui Barack Obama sai 2008. aastal presidendiks, siis oli ta niivõrd erinev enda eelkäijast ning seega olid ka inimeste ootused väga suured – et toimuvad tohutud muutused. Et kõik muutub. Mina kirjutasin enne valimisi artikli pealkirjaga „Alasti keiser“ ja väitsin seal, et mitte midagi ei muutu, tegemist on lihtsalt suure äriga. Tema oli niisamuti Chicago poliitilise süsteemi – maailma kõige korrumpeerunuma poliitilise süsteemi – produkt. See, et Obama ei suutnud ellu viia vajalikke muudatusi, oli tohutu hulga ameeriklaste jaoks nii-öelda teekonna lõpp.

Mõnes mõttes on taju, et tema on väljastpoolt seda süsteemi. Loomulikult peavad väga paljud inimesed, kes Donald Trumpi poolt hääletasid, pettuma. Ja siis, ma loodan, jõuavad nad ärkamise järgmisesse staadiumisse, arusaamisele, et poliitiline süsteem ei suuda meie elus midagi muuta, ükskõik, kas poliitiline liider tuleb poliitika seest või väljapoolt. Ma arvan, et suures plaanis on Trumpi valimine positiivne. Kuigi tõik, et Trump on Valges majas, ei ole iseenesest kaugeltki positiivne.

Kui vaatate Brexitit, siis soovis kogu poliitiline spekter, kui välja arvata mõned vähesed konservatiivsed erakonnad, vasakpoolseist parempoolseteni jääda Euroopa Liitu, sisendades, et ühendusest väljaastumine oleks katastroof. Sellegipoolest ütles märkimisväärne enamus rahvast, et ta tahab Euroopa Liidust välja. Ja nüüd näeme sama Ameerikas. Inimesed saavad aru, et poliitiline süsteem ei ole loodud selleks, milleks ta on väidetavalt loodud – rahva esindamiseks. Ja mida rohkem poliitiline süsteem ennast peale surub, seda tõrksamaks rahvas muutub.

Ja siin ei ole enam miskit pistmist valikuga vasak- ja parempoolse poliitika vahel – nüüd mässatakse juba poliitilise süsteemi enda vastu.

Poliitiline süsteem kogu maailmas annab peaaegu alati valida vaid kahe, vahel harva kolme poliitilise suuna vahel. Kui valid erakonna A, ta moodustab valitsuse, sulle ei meeldi tema poliitika ja järgmisel korral valid sa erakonna B. Selgub, et erakond B käib üsna täpselt sama jalga, mis A-gi. Sa valid uuesti A ja ikkagi midagi ei juhtu. See on, mida nimetatakse poliitiliseks valikuks."

