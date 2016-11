President Kersti Kaljulaid kutsus täna õhtuks kõikide parlamendierakondade juhid Kadriorgu, et arutada igaühega neist kujunenud poliitilist olukorda.

"Rahvas on valimistel andnud parlamendile mandaadi ning parlamendi kohus on seda mandaati kasutada. Parlamendi vastutus on, et Eesti saaks endale kiiresti valitsuse, mis viib Eestit edasi ning peab jätkuvalt oluliseks meie seniseid seisukohti kaitse- ja julgeolekupoliitikas. Öeldakse, et minevikku ei tohi unustada, aga ma panen kõigile parlamendiliikmetele ja erakondade juhtidele südamele, et ka tulevikku ei tohi unustada," ütles riigipea.

Reformierakonna esimees Taavi Rõivas on Kadriorgu kutsutud kell 16, Keskerakonna esimees Jüri Ratas 17, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski 17.30, Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna 18, Vabaerakonna esimees Andres Herkel 18.45 ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme 19.15.