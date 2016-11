"Kui ma oleksin ameeriklane, ei tea, kas üldse valima läheks – mõlema kandidaadi puhul oli rohkem miinuseid kui plusse. Kuid Ameerika on oma valiku teinud ja Eesti poliitilisele eliidile see teeb haiget," kirjutab Yana Toom oma sotsiaalmeedia kontol.

Toomi sõnul peame nüüd kaine pilguga vaatama otsa senisele Euroopa Liidu poliitikale ja tunnistama vigu. "Kes julgeks täna väita, et Euroopa ei vaja oma armeed? Kes julgeks väita, et liitlassuhted USAga on peamine kivisse raiutud julgeolekugarantii?"

"Selge on see, et iga president on teatud mõttes süsteemi pantvang, aga kindlasti oleme me suurte muutuste lävel. Ja see nõuab iseseisvust ka välispoliitikas – make Estonia independent again," lõpetab Toom.