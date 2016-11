Seoses võimaliku jääkatte tekkimisega Peipsi järvistule ning nõrgal jääl viibimisega kaasnevast ohust inimeludele, on alates tänasest keelatud Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärve jääle ja jäätunud osadele minek jalgsi ja transpordivahendiga.

Jäälemineku keeld hakkab kehtima tänasest, alates 9. novembrist. Jääleminek on keelatud Peipsi järvistule Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonna piires kuni vastavasisulise otsuse muutmiseni.

Piirivalvurid paigaldavad järvelemineku enamlevinud kohtadesse vastavad hoiatussildid ning samuti alustatakse jääluurega selgitamaks jää kandmisvõimet. Tänasehommiku seisuga oli Peipsi järvistul kalda äärtes juba kuni paarisaja meetri ulatuses tekkinud jääkäte, mis kindlalt veel inimest ei kanna, sestap paluvad piirivalvurid kehtestatud keeldu tõsiselt suhtuda.

Kui jääolud paranevad, viiakse jooksvalt sisse vastavad muudatused piirangu leevendamiseks ja jäälemineku lubamiseks. Lõuna prefektuuri piirivalvekomissar Marek Klaus ütles, et ohutu jääleminek on tagatud, kui jää paksus on kogu järvel ühtlaselt vähemalt kümme sentimeetrit või enamgi.

„See, et mõnes üksikus kohas kalda ääres võib jää juba kanda inimest, ei tähenda kindlasti seda, et kogu järvistu jääl viibimine oleks ohutu,“ selgitas Klaus ning lisas, et kalastushuvilistel tuleks enne jääleminekut kindlasti uurida lähimast kordonist, millised on jääolud.