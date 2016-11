Edela-Inglismaal asuvasse Aylesburysse tahetakse püstitada ausammas David Bowie mälestuseks.

Muusikaklubi Friars Aylesbury on Kickstarteri ühisrahastusplatvormil kogutunud selleks annetusi juba üle 27 000 naelsterlingi, kuid eesmärgiks on 100 000 naela, mis tuleb täis saada novembri lõpuks.

Friars Aylesburyl on tänavu jaanuaris 69 aasta vanuses vähki surnud Bowie muusikuteel oluline koht – just seal esitles ta aastatel 1971 ja 1972 oma albumeid “Hunky Dory” ja “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars”.