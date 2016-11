Varasemalt on naine kiitnud, et sperma on suurepärane vahend näole määrimiseks.

Sperma tarbimist kiidab ta ka sellega, et varasemalt polnud tal energiat ja oli tujukas - nüüd on asjaolud muutunud.

"See võib maitsta väga hästi, oleneb, et mida mu sõber sööb," kirjeldab Tracy, et iga kord on maitse erinev.

Värsket spermat saab naine kolm korda nädalas. Saadud spermat hoiab ta külmikus toiduainete kõrval.

"Ma tean, et ta elab tervislikult, ei suitseta, ei joo ega tarvita narkootikume," selgitab naine, et on lasknud sõbral teha testi isegi suguhaiguste kohta.

Naine meenutab, et esiti oli spermat annetaval mehel mure, et ega naine end selle rasestada ei lase.

Ta segab spermat puuviljade, seemnete, mandlipiima ja kookospiimaga, kuid naudib seda ka täiesti puhtalt tarbides.

Naine loodab, et leiab tulevikus kaaslase, kes tema elustiili jagab ja oma spermat talle hommikuti jagab.