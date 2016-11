Te ei arva iialgi ära, millist smuutit joob iga päev üks Ameerika personaaltreener, mis väidetavalt on tema suurepärase vormi saladuseks.

See, et smuutisid juues võib figuuri parandada, ei tule ilmselt enam kellelegi üllatusena. Küll aga tuleb üllatusena see, mida lisab üks Ameerika personaaltreener iga päev oma smuutile, et see eriti tervislik oleks, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Nimelt kinnitab 29-aastane treener Tracy Kiss, et smuutit pole mõtet juua, kui seal pole see ühte koostiosa, mis tema sõnul ongi tema suurepärase figuuri saladuseks. Salapäraseks koostisosaks on sperma. Tracy kinnitab, et just spermasmuuti on see, mida ta iga päev isukalt joob ning millele ta võlgneb tänu oma suurepärase figuuri ja vormi eest.

Liskas spermale, mida ta enda sõnul võib ka niisama juua, lisab ta smuutisse seemneid, puuvilju ning mandli-või kookospiima.

Lisaks eespool nimetatule, hoidvat spermasmuuti eemale ka kõiksugused viirused, annab kõvasti energiat ja teeb jooja väga õnnelikuks.