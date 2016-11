Telekommentaator Bill O’Reilly väljendas mõne päeva eest arvamust, et ameeriklaste valdav enamus on täiesti tülgastunud nüüd lõpuks lõppenud presidendivalimise kampaaniast, mis kestis rohkem kui aasta. Üks kommentaator väljendas arvamust, et USA kodanikud ei läinud valimisjaoskondadesse, et anda oma hääl lemmikkandidaadi poolt, vaid hoopis tahtmisest tõkestada vastaskandidaati. Sabad valimisjaoskondades olid sedavõrd pikad, et North Carolina osariigis tuli kodanikel järjekorras passida rohkem kui viis tundi, enne kui nad valimissedeli urni lasta said. Nii Trump kui ka Clinton olid ebatavaliselt ebapopulaarsed rahva hulgas sellest hetkest peale, kui teatasid kavatsusest kandideerida.

Neid ridu kirjutades tundub, et vabariiklased saavad jämeda otsa enda kätte ühteaegu nii Valges Majas kui ka Kongressis, sellist olukorda nähti viimati umbes 90 aasta eest. Viibin käesolevat olukorrahinnangut kirjutades Chappaqua lähistel, New Yorgi osariigi väikelinnas, kus asub Bill ja Hillary Clintoni kodu, ja mis on vaid tunni aja autosõidu kaugusel Trump Tower’ist Manhattanil, kus Trump eile õhtul suhkruvaba koolat rüübates häältesaagi laekumist jälgis. Chappaqua restoranid ja kõrtsid kubisesid viimastel õhtutel ajakirjanikest, ja Ameerikas on üldse palju elevust tunda olnud, mis on omamoodi paradoksaalne, kui arvestada sellega, et lihtinimestel tundus veel alles hiljuti poliitikast kõrini olevat.

Kahel poksiringis rinda pistnud poolel on olnud ebatavaliselt palju kas võita või kaotada. Demokraadid soovinuksid kaitsta seda “progressiivset” ehk vasakpoolset poliitilist pärandit ning neid reforme mida Barack Obama suure vaevaga 8. aastat järjest paigale ladunud on. Samas usuvad Trumpi toetajad tõsimeeli “The Donaldi” juttu sellest, et suudab Ameerikat uuesti jõukaks muuta, luua ridamisi uusi häid töökohti, ja piirata sisserännet Ühendriikidesse. Kuid kas Trump ise jagab, kuidas ta neid suuri lubadusi tegelikult täitma hakkab?

Pool tundi enne keskööd kohaliku aja järgi oli häälte kokkulugemise ajal juba ilmne, et Trumpil läheb paremini kui valdav osa küsitlusorganisatsioonidest ennustanud olid. Kõik suuremad telekanalid hakkasid jõudma tasapisi selguseni, üldiselt üllatunult, et vaekauss on kaldumas järjekindlalt Trumpi kasuks, ja et Clintoni leeril on vesi ahjus.

Võinuks ju juhtuda, et USAs oleks status quo edasi kestnud sel moel, et Hillary Clinton oleks Barack Obama poolt alustatud suundadel lihtsalt jätkanud, või seda vähemalt laias laastus. Võinuks ka esile tulla nii-öelda “liiklusummik”, tähenduses, et Kongress oleks olnud näiteks vabariiklaste enamusega, Valges Majas oleks asunuks aga demokraat. Nüüd aga, et ebatavalise mõtlemise-käitumisega vabariiklane Trump asub lähiajal rooli juurde ja vabariiklased saavutasid enamuse parlamendis, muudab Ameerika ilmselt kurssi. Rahva enamus on andnud seega Obama aastatele hävitava hinnangu. Mida see endas tegelikult kätkema hakkab, jääb praeguseks küll suhteliselt selgusetuks.

Hävitav hinnang Obamale

Hillary Clinton on ebatavaliselt vasakpoolsete vaadetega, isegi tüüpilise demokraadi kohta. Ometi – mis puutub Eestisse ja liitlassuhetesse – astus Clinton suurele lavale 31. augustil Cincinnatis ja kinnitas: “Juhtimine Ameerika moodi tähendab seda, et me seisame kõrvuti oma liitlastega. Teiste riikide (sõjaväelased) võitlevad sageli vahetult meie kõrval. Sellised sidemed on olulised meie julgeolekule. Ähvardada (USA) liitlassuhete lõpetamisega pole üksnes vale, see on ka kardetav. Kui mind presidendiks valitakse, võivad meie sõbrad end kindlana tunda, teades, et Ameerika turvab nende seljatagust, nii nagu meie ootame, et nemad seda meie heaks teeksid."

Ameerika pöördub nüüd ilmselt enesesse ja vaatab sissepoole. Kes oskab ütelda, mis saab edaspidi USA välispoliitikast? Palju oleneb asjatundjatest, keda Trump palkab, kuid kas Trump nende nõu ka kuulda võtab?

Kanada telekanal CBC küsis 9. novembri varahommikul: “Mis saab homme Eestist?” Erinevalt Clintonist on Trump kahelnud NATO vajalikkuses. Trump on teatanud ju, et soovib kohtuda Venemaa valitseja Vladimir Putiniga juba lähiajal, isegi enne kui Obama on Valgest Majast lahkuda saanud. Selle sama Putiniga, kes äsja räigelt sekkus USA valimiste kulgu.

Aiman, et Trumpi valimine võib osutuda umbes samasuguseks nähtuseks nagu pükstesse pissimine – natukeseks on ju hea soe tunne. Alles kirjutas ühe arvamusloo autor ajalehes USA Today, et Trumpi tähelend meenutab talle 30. aastate Saksamaad. Või äkki ma eksin ja kõik läheb hästi? On nii mõndagi Trumpi programmilistes seisukohtades mis on tervitatav, kuid siiski painab selle mehe enda suhtes kõhe tunne.

Mis saab edasi, nüüd kui 2016. aasta USA presidendivalimiste võitja nimi on selginenud? On raske uskuda, et poliitiline rahu võiks uuesti saabuda ameeriklaste endi majja niipea, kuna viimase aasta valimiste ralli oli erakordselt jõhker. Loobiti vastastikku palju inetuid sõnu. Barack Obama lubas 8 aasta eest, et saab olema suur Ameerika rahva ühendaja, kuid tegelikkuses pole nõnda palju vaenu erinevate Ühendriikides elavate kildkondade vahel esinenud USA kodusõjast saadik. Sellele lisaks pole vabariiklaste erakond vist kunagi olnud sedavõrd sisemiselt mõranenud, kui see praegu on. Keegi ei tea, kuidas see laheneb.

On ka teisi nähtusi, mis ilmselt ei saa ameeriklastele niipea rahu andma. Üks oluline lahtine ots on seotud sellega, kuidas Hillary Clinton kasutas oma isiklikku meiliserverit välisministriks oleku ajal ja miks ta ei pidanud kinni turvanõuetest salajaseks määratud informatsiooni suhtes. Clintonile pole süüdistust (veel) esitatud, kuid samasugune riive oleks tähendanud tavalisele Ameerika kaitseväelasele kohtu alla sattumist või sõjaväest väljaviskamist. Clintoni pea kohal ripuvad Damoklese mõõgana ka küsitavused, mis on seotud Clintonite pereliikmete poolt juhitava sihtasutuse ehk Clinton Foundation’iga.