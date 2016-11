Klipp pärineb aastast 1992, filmist "Üksinda kodus 2: kadunud New York'is" ning seal küsib Kevin (Macaulay Culkin) Trumpi käest, kus asub hotelli vastuvõtt.

Antud klipist on internetis kihama löönud ka meemid. Üks nendest küsib, et kui Trump ei teatanud kellelegi New York'is üksinda olevast poisist, kuidas saab teda küll presidendina usaldada?