USA presidendiralli sai täna lõpu, kui pärast häälte lugemist kuulutati 45. presidendiks Donald Trump. Valimised on aga ränk ja väsitav kogemus, mis nooremad jalgadelt niidab.

Nii liigubki sotsiaalmeedias foto Trumpi pojast Barronist, kes ei suuda enda väsimust tagasi hoida. Sarkastiliselt on pildi juurde märgitud, et "Barron Trump sellisena, nagu me kõik end praegu tunneme".

When your own son doesn't even wanna see you become #President. #Elections2016 #BarronTrump pic.twitter.com/N5ztGC5nCK