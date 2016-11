Hollywoodi superstaar Will Smith leinab oma isa.

Külmikute paigaldajana tegutsenud Willard Carroll Smithi surmast teatas Instagramis filmistaari eksabikaasa Sheree Fletcher, kellel on Williga 23aastane poeg Trey.

“Sa sisendasid inimestesse distsipliini ja tööeetikat,” kirjutas Sheree FemaleFirsti teatel.

Will Smithi elulooraamatu väitel ajas Smith vanem oma poja narkootikumihimu minema, viies teda autoga sõitma Philadephia narkarite elurajoonidesse. “Isa oli karm, aga mitte türann,” on Will öelnud. “Ta hoidis mind ohjes. Tal oli selline eriline pilk, mis ütles: “Veel üks samm, ja asi läheb inetuks.””