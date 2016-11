Ameeriklased valisid oma 45. presidendiks vabariiklase Donald Trumpi. BBC on teinud sel puhul kokkuvõtte, mis on olnud Trumpi senised seisukohad ning väljaütlemised.

1. Maailm oleks parem paik, kui Saddam Hussein ja Muammar Gaddafi oleksid veel võimul. Trump ütles CNN-le, et olukord Lähis-Idas on kordi hullem, kui see oli eelpool nimetatud diktaatorite valitsusajal.

2. 35. eluaasta on piir, mil naised kuuluvad kategooriasse "parim enne".