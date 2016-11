Hoolimata sellest, et mees on isegi Lisa isast 11 aastat vanem - nende suhe on õnnelik.

32-aastane Lisa Hatherly on abielus 65-aastase Cris Hatherly`ga, vahendab The Sun.

Paarike leidis teineteist kümne aasta eest ja tunnevad, et on üksteisele loodud.

Lisa kiidab, et vanematel meestel on rohkem kogemusi voodis.

"Kui kohtusime, siis olin 22 ja Cris oli 55. Olin kohe temast vaimustuses. Vanus ei loe. Mulle meeldis see enesekindlus, mis tal oli. Me ei suutnud käsi teineteisest eemle hoida. Seksisime vähemalt viis korda päevas. Ma sain nii palju orgasme, et kahtlustasin, et äkki mul on midagi viga," paljastab Lisa.

Seks on ka põhjus, miks naisel ei lähe korda teiste inimeste arvamus - tema on ju rahuldatud!

Paarikesel on 7-aastane tütar ja 5-aastane poeg.

Lisa tunnistab, et pärast lapsi ei ole võimalik kodus pidevalt seksida, aga nad on leidnud teise väljapääsu.

"Me seksime väljas vabalt ja metsikult. Mõnikord lähme kõndima või või teeme seda oma auto tagaistmel - kõikjal, kus meil võimalik kahekesi olla," selgitab naine.