"Simpsonite" osa nimega "Bart to the Future" milles sai USA presidendiks Donald Trump, oli eetris 16 aastat tagasi, kuid nüüd on saanud see reaalsuseks. Saate kirjutaja sõnul oli toona selle tulevikuennustuse tagamõte Ameerikat hoiatada.

Episoodi idee oli näidata, et USA on minemas hulluks ning olema hoiatuseks kogu Ameerikale, näidates, milline on on USA tulevikuvisioon ja kui hullumeelseks on muutunud rahvas, valides omale presidendiks Donald Trumpi.

Tulevikus Trumpi presidendiks saamine pidi episoodi kirjutaja Dan Greaney sõnul näitama, kui väärastunud tulevik USA-l on ja Trump presidendina oli "lihtsalt loogiline samm enne täiesti põhja langemist", haakudes visiooniga Ameerika hulluks minemisest.