Kadri Simson sõnas Õhtulehele USA presidendivalimiste peol veel enne tulemuste teadasaamist, et nii suure riigi presidendivahetus on tähenduslik ja kindlasti mingil määral mõjutab see ka Eestit.

"Mingil määral kindlasti mõjutavad - nii suure riigi presidendivahetus on alati tähenduslik. Aga tuleb silmas pidada, et kuna USA presidendil on määramatult enam võimu kui Eestis ühelgi ametimehel, siis ka tema tugineb ametnikele, eluaegsetele professionaalidele, kesiganes selliseid äärmusi tasakaalustavad," sõnas Simson.

