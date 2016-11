„Viimase nädala sündmused Eesti poliitmaastikul on tekitanud olukorra, kus tõenäoline on uue valitsuskoalitsiooni sünd. Nädalavahetusel toimunud Keskerakonna juhi vahetus sai kaalukeeleks, mis nihutas paigast senised jõujooned,“ ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson.

„Küsitluse tulemustest ilmneb, et Edgar Savisaare ajastu lõppemine Keskerakonnas muudab uueks kogu Eesti juhtimise. 71% vastajatest leidis, et Jüri Ratase saamine Keskerakonna esimeheks suurendaks Keskerakonna sobivust valitsuskoalitsiooni ning vaid 4% vastajatest arvas, et sobivus väheneks. 25% inimestest arvab, et esimehe vahetus Keskerakonna sobivust valitsusse ei muuda.“